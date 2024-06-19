2024 yılının ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamlarının netleşmesine son bir veri kaldı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi TÜİK’in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamlarını takip ediyor. Öte yandan gelen tahminlerle de ortalama bir zamlı maaş hesaplamaya çalışıyorlar. Merkez Bankası’ndan gelen en son tahminlere göre ilk 6 aylık enflasyon rakamları yüzde 25.81’i bulacak. Peki son tahminlere göre memur ve memur emeklisinin zamlı Temmuz maaşı ne kadar olacak? Takvim.com.tr meslek meslek hesapladı...