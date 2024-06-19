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GÖZLER 3 TEMMUZ'DA | Memur ve memur emeklisine yüzde 20.34 zam | Meslek meslek zamlı memur maaşlarını hesapladık

GÖZLER 3 TEMMUZ'DA | Memur ve memur emeklisine yüzde 20.34 zam | Meslek meslek zamlı memur maaşlarını hesapladık

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

GÖZLER 3 TEMMUZ'DA | Memur ve memur emeklisine yüzde 20.34 zam | Meslek meslek zamlı memur maaşlarını hesapladık

Takvim 08:27
02

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bayram mesaisi! Vergi kaçırana af yok! Hatalı KDV IBAN pos cihazı...

Takvim 01:44
03

ABD’den İsrail’e destek paketi! F-15’lere onay çıktı: Beyaz Saray en büyük silah satışına hazırlanıyor / 18.06.24

Takvim 02:28
04

10 yıllık gizemde yeni sinyal! Kayıp Malezya uçağının yerini gösterebileceği düşünülen su altı sinyalleri kaydı bulundu / 18.06.24

Takvim 03:48
05

100 günlük firar 5 eyalet Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur için hakim karşısına çıktı! Duruşma ileri tarihe ertelendi / 18.06.24

Takvim 07:21
06

Tuzla'da fabrika yangını! Ormanlık alana sıçradı | Görgü tanığı anlattı: "10 dakikada fabrikayı sardı" / 18.06.24

Takvim 05:03
07

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak / 18.06.24

Takvim 02:17
08

ABD'de hakim karşısına çıkan Eylem Tok'un duruşması ileri tarihe ertelendi! Oğuz Murat Aci'nin yakınlarından adliyede tepki: Nasıl bir annelik bu? / 18.06.24

Takvim 06:04
09

EURO 2024'te ilk golünü atan Arda Güler dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı! Dünya onu konuşuyor / 18.06.24

Takvim 01:12
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