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Gözler İstanbul'daki barış zirvesinde! Zelenskiy'nin "Davet ettik" dediği Trump ve Putin kararını verdi! | Bakan Fidan: Format kesinleşmedi / 15.05.25

Gözler İstanbul'daki barış zirvesinde! Zelenskiy'nin "Davet ettik" dediği Trump ve Putin kararını verdi! | Bakan Fidan: Format kesinleşmedi / 15.05.25

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150 Bölüm | 06:10:40
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01

Gözler İstanbul'daki barış zirvesinde! Zelenskiy'nin "Davet ettik" dediği Trump ve Putin kararını verdi! | Bakan Fidan: Format kesinleşmedi / 15.05.25

Takvim 00:42
02

Şaibeli kurultayın medya ayağı mercek altında! Şüpheli İsmail Saymaz topu Altan Sancar'a attı... Can Kakışım'dan "CHP üyesiyim" itirafı / 15.05.25

Takvim 04:34
03

Online tehlike: "Oyun" diye başlayıp kumar bağımlısı oluyorlar! Doç. Dr. Merih Altıntaş aileleri uyardı / 15.05.25

Takvim 05:07
04

Trump’tan Şara’ya övgü: Genç, çekici, sert bir adam / 15.05.25

Takvim 02:23
05

TİKTOK'taki "A4 Challenge" ve gençler üzerindeki tehlikesi! Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Hakan Coşkunol'dan ailelere uyarı / 15.05.25

Takvim 06:29
06

Anneler babalar dikkat! Ekran bağımlılığı obez yapıyor… Doç. Dr. Nicole Avena çocukları korumanın yolunu açıkladı / 15.05.25

Takvim 02:48
07

GBB Başkanı Fatma Şahin TAKVİM'de müjdeleri peş peşe sıraladı! Metro, Gazikonut, evlilik ve doğum desteği... "Farklı sürprizler de olacak" / 15.05.25

Takvim 07:26
08

Trump’ın yeni durağı Katar! Doha'dan duyurdu: Katar 160 tane uçak alacak / 15.05.25

Takvim 00:28
09

Başkan Erdoğan'dan TBMM'de Terörsüz Türkiye mesajı: "Silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır" / 15.05.25

Takvim 07:03
10

ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışı onayı / 15.05.25

Takvim 00:35
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