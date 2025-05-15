Ukrayna Savaşı’nda barış masası İstanbul’da kuruluyor. Rus, Ukrayna ve ABD heyetleri bugün İstanbul’da bir araya gelecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılmazsa yalnızca Ankara’da Başkan Erdoğan’la görüşeceğini söylemişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Şu anda inanılmaz derecede yoğun bir diplomasi trafiği var. dedi ve formatın henüz kesinleşmediğini söyledi. Rusya, İstanbul barış müzakerelerinde Ukrayna heyetiyle bir araya gelecek Rus heyetini belirlerken, ABDli bir yetkili, Donald Trumpın Türkiyedeki Ukrayna-Rusya görüşmelerine katılmayacağını açıkladı.