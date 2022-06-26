Gözler kritik Kabine'de! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 günlük tatil kararı Kabine'den çıkacak mı? Asgari ücrete zam gelecek mi? / 26.06.22

Son dakika haberleri... Milyonlarca kişi 2 haftada bir yapılan Kabine Toplantısına Kurban Bayramı nedeniyle kilitlenmiş durumda. Kurban Bayramı ile 15 Temmuz arasında kalan 13-14 Temmuzun idari izin sayılıp sayılmayacağına Kabine Toplantısında verilecek. Öte yandan milyonlarca işçi ve işveren asgari ücrete zam olup olmayacağı konusunu merakla bekliyor. Bakan Vedat Bilgin, asgari ücret için önümüzdeki haftayı işaret etmişti. Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı da Kabinede konuşulacak ana başlıklar arasında yer alıyor.