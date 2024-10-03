Başkan Erdoğanın İsrail gözünü Türkiyeye dikecek uyarısı sonrası Kandil, Arz-ı Mevud sözcülüğüne soyundu. PKK elebaşı Duran Kalkan, Dananın kuyruğu Kıbrısta kopacak. Bu savaşın merkezi Türkiyedir diyecek kadar ileri gitti. Sahiplerinin sesi olan ve yeni enerji denkleminde Türkiyenin yeri olmadığını savunan Kalkan eline tutuşturulan siyonist reçeteyi AK Parti, MHP, milliyetçilik ve dincilik yıkılmadan Türkiye bu felaketten kurtulamaz sözleriyle seslendirdi. Bilindiği üzere İsrail, açık açık PKKnın Teröristan planını destekliyor.