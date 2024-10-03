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Gözünü Anadolu'ya diken İsrail'den PKK'ya siyonist reçete! Elebaşı Duran Kalkan'dan Arz-ı Mev'ud sözcülüğü: Savaşın merkezi Türkiye olacak / 03.10.24

Gözünü Anadolu'ya diken İsrail'den PKK'ya siyonist reçete! Elebaşı Duran Kalkan'dan Arz-ı Mev'ud sözcülüğü: Savaşın merkezi Türkiye olacak / 03.10.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Gözünü Anadolu'ya diken İsrail'den PKK'ya siyonist reçete! Elebaşı Duran Kalkan'dan Arz-ı Mev'ud sözcülüğü: Savaşın merkezi Türkiye olacak / 03.10.24

Takvim 05:49
02

İsrail 2006’da da işgal etmişti! Lübnan’da 18 yıl sonra yeniden kara saldırısı / 03.10.24

Takvim 01:47
03

Galatasaray Rigas deplasmanında! Okan Buruk'tan farklı 11 kararı / 03.10.24

Takvim 03:05
04

Beşiktaş ilk peşinde! van Bronckhorst 11'i belirledi / 03.10.24

Takvim 04:03
05

Mansur Yavaş "ahmak" oyununu gördü! İmamoğlu'nun kanalında İmamoğlu'na "Anketlerde senden öndeyim" mesajı / 03.10.24

Takvim 03:25
06

Mourinho'dan 4 değişiklik! Twente maçında o yıldızlar 11'e / 03.10.24

Takvim 03:23
07

Twente'nin yarısı o! İşte Jose Mourinho'nun dikkat etmesi gereken isim / 03.10.24

Takvim 03:17
08

Fenerbahçe'nin yıldızı Oosterwolde Hollanda Milli Takımı'na göz kırpıyor! / 03.10.24

Takvim 01:15
09

Mehmet Fatih Kacır'dan TEKNOFEST'te TAKVİM'e özel açıklamalar! Gözünü Türkiye'ye diken siyonistlere sert uyarı: "Hazır ol cenge istiyorsan sulh-ü salah" / 03.10.24

Takvim 03:16
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