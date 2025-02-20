×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
Gram altın neden yükseldi? 2025 yıl sonu gram altın ve dolar ne kadar olacak? Finans Analisti İslam Memiş'ten flaş tahmin

Gram altın neden yükseldi? 2025 yıl sonu gram altın ve dolar ne kadar olacak? Finans Analisti İslam Memiş'ten flaş tahmin

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gram altın neden yükseldi? 2025 yıl sonu gram altın ve dolar ne kadar olacak? Finans Analisti İslam Memiş'ten flaş tahmin

Takvim 07:11
02

PKK destekçisi filozof Slavoj Zizek “Kader Avrupa’ya gülmüyor” dedi Trump’ı ve BRICS’i hedef aldı / 20.02.25

Takvim 03:37
03

Barzani'den "PKK'ya silah bırak" çağrısı: Öcalan'ın çağrısına olumlu yanıt vermek Kürtlerin faydasına olacak / 20.02.25

Takvim 04:12
04

Mourinho'dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11'ini belirledi / 20.02.25

Takvim 03:59
05

Geleceğin yıldızı Fenerbahçe'ye! Sezon sonu imza var / 20.02.25

Takvim 06:33
06

ABD'nin diktatör oyunu! Trump Zelenskiy'i suçladı Biden'ın Putin açıklaması gündeme geldi / 20.02.25

Takvim 02:24
07

"Sadık vekiller" örgütlendi! İzmir'de "İmamoğlu’nun adaylığını kabul etmiyoruz" manifestosu: CHP'li Orhan Sarıbal'dan bomba sözler / 20.02.25

Takvim 03:36
08

20 Şubat Perşembe kar tatili olan iller! Yarın okullar tatil mi? Valilikler duyurdu / 20.02.25

Takvim 08:10
09

Okan Buruk'tan sürpriz tercihler! Az Alkmaar maçı 11'ini belirledi / 20.02.25

Takvim 05:57
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Gündem
Dünya
Spor
Yaşam

Copyright © 2025 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı