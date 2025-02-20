Altında neler oluyor? Gram altın neden yükseldi? 2025 yıl sonu altın ne kadar olacak? Dolar yükselecek mi? İlk kez borsa hissesi alacaklar neye dikkat etmeli? Bitcoinde neye güvenilmeli? Yatırımcıların tüm bu merak ettiği soruları takvim.com.tr olarak Finans Analisti İslam Memişe sorduk. İslam Memiş, piyasada özellikle de altın ve Bitcoinde ABD Başkanı Donald Trumpın etkisine dikkat çekti. Manipülasyonların olduğunu söyleyen Memiş, amacın sadece kendi kasalarını doldurmak olduğunu söyledi. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumun dün açıkladığı Emlak Konutun üstlendiği sosyal konut projesi hakkında da konuşan Memiş, Bölge müthiş, buradan alınan konutların fiyatı 3 yıl sonra 4 katına çıkar dedi.