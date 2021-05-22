“Gri” kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist etkisiz hale getirildi / 22.05.21

Türkiyenin terörle mücadelesi kararlı bir şekilde sürüyor. Son dakika haberine göre sözde Mardin Eyaleti Bogok alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinde 500.000 TL’ye kadar ödülle “Gri” kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist etkisiz hale getirildi. 09 Aralık 2019 tarihinde Şırnak İdil ilçesi Sarıköy kırsalında tuzaklanan EYPnin imhası sırasında meydana gelen patlamada, 2 jandarma personeli Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit olmuştu. Etkisiz hale getirilen teröristin, bu hain eylemin failleri arasında olduğu tespit edildi.