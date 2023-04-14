Türkiyenin otomobili Togg, ön sipariş sürecinin tamamlanmasının ardından teslimalatlar başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan,ilk Toggu teslim almasının ardından, kabine üyeleri de makam aracı olarak Togg araçlarıyla trafiğe çıkmaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir’de Emek Mahallesi ziyaretinde TOGG’a binmek isteyen Gülistan Avcı’nın talebini geri çevirmedi. Dönmeze teşekkür eden Avcı, Allahım devletimize zeval vermesin. Başkanımıza da zeval vermesin. Namazlarımda her gün dua ediyorum. İnşallah kazanır. dedi.