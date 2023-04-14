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Gülistan Teyze’nin yüzleri güldüren Togg yolculuğu: Bakan Dönmez şoför koltuğunda / 13.04.23

Gülistan Teyze’nin yüzleri güldüren Togg yolculuğu: Bakan Dönmez şoför koltuğunda / 13.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Gülistan Teyze’nin yüzleri güldüren Togg yolculuğu: Bakan Dönmez şoför koltuğunda / 13.04.23

Takvim 00:44
02

Karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz / 13.04.23

Takvim 00:48
03

Ciner'in Habertürk'ünde Sadullah Ergin'i aklama seansları! 'Çankaya' teklifi CHP'den geldi: "FETÖ ile Pensilvanya'da görüştüm" itirafı / 13.04.23

Takvim 00:55
04

Malatya'da depremzedeler ile iftar programı! Başkan Erdoğan: Kandil'den bağıranlar çağıranlar... Bunlar vız gelir tırıs gider / 13.04.23

Takvim 01:00
05

CHP - HDP - Kandil hattında söylem birliği! 'Müzakere' vaadi sonrası Demirtaş kalleşlikte vites yükseltti: TBMM'de PKK ile pazarlık istedi / 14.04.23

Takvim 04:06
06

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile bayram genelgesi / 14.04.23

Takvim 03:16
07

Kılıçdaroğlu'nun 'mütevazıyım' tiyatrosu çöktü! Mutfak ve minibüs şovu 'hava'da kaldı: Saati 232 bin TL'lik özel jet keyfi / 14.04.23

Takvim 00:32
08

Başkan Erdoğan aday tanıtım toplantısına telefonla bağlandı! Net mesaj: Ordu AK Parti ile beraber yoluna emin adımlarla ilerleyecek / 14.04.23

Takvim 03:10
09

Fark var! Bir tarafta gecenin 23.59'unda İstanbul'a bir telefon kadar yakın olan Başkan Erdoğan, diğer yanda İstanbul'dan bi' haber CHP... / 13.04.23

Takvim 01:45
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