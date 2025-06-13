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Gülsen Ataseven'in hayatı kitap oldu! "Gönüllülük Dünyasının Doktoru" birlik mesajı verdi: "Başörtüsü, gericiliğin değil yol göstericiliğin sembolüdür" / 12.06.25

Gülsen Ataseven'in hayatı kitap oldu! "Gönüllülük Dünyasının Doktoru" birlik mesajı verdi: "Başörtüsü, gericiliğin değil yol göstericiliğin sembolüdür" / 12.06.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Gülsen Ataseven'in hayatı kitap oldu! "Gönüllülük Dünyasının Doktoru" birlik mesajı verdi: "Başörtüsü, gericiliğin değil yol göstericiliğin sembolüdür" / 12.06.25

Takvim 06:02
02

Polonya'da siyasetçi Grzegorz Braun LGBT sapkınlığını ayaklar altına aldı: "Kamusal rezaleti engelliyorum" / 12.06.25

Takvim 01:28
03

İsrail'in alıkoyduğu Madleen'deki Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Yasemin Acar Berlin'e ulaştı / 12.06.25

Takvim 06:14
04

Sarı-Lacivertliler kanat transferine odaklandı! Fenerbahçe'de Son bombası / 13.06.25

Takvim 01:29
05

Dünyayı sarsan transfer: Leroy Sane / 13.06.25

Takvim 02:18
06

Memura üçlü zam! Emekliye de yansıyacak: Temmuzda maaşlar sil baştan

Takvim 03:53
07

AK Parti döneminde değeri 4 milyar dolara çıkan İSPARK CHP'li İBB döneminde kaderine terk edildi! 36 otopark neden açılmıyor? / 13.06.25

Takvim 04:03
08

Kenan zirvede, Arda takipte: En değerli Türk Futbolcular açıklandı / 06.06.25

Takvim 01:30
09

Temmuz zamları netleşiyor: Memura en az 50 bin TL

Takvim 02:30
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