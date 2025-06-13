Sivil toplumun öncü ismi Dr. Gülsen Ataseven’in hayatı, Gönüllülük Dünyasının Doktoru: Hayatı, Çalışmaları ve Başarıları adlı biyografi kitabıyla okurlarla buluştu. 60 yılı aşkın gönüllülük emeği ve toplumsal katkılarıyla tanınan Ataseven’in ilham veren öyküsü, artık kalıcı bir arşiv niteliğinde. Gönüllerin Doktor Ablası Ataseven ve biyografi yazarı Ayşe Pehlivan, bugün düzenlenen imza gününde Turkuvaz Dijitale özel açıklamalarda bulundu. Başörtüsünün gericiliğin değil yol göstericiliğin sembolü olduğunu belirten Ataseven, Başörtülü başörtüsüz diye ayırmak, birbirimizi kamplara ayırmak bu memlekete faydamız değil, zararımız olacaktır. Kucaklaşma zamanı, inşallah kucaklaşalım, bu imza günü buna vesile olsun. dedi.