Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Orman yangınlarıyla mücadele ve sıvı kaybından şehit olan askerlerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, Milletçe hepimizi yasa boğan 2 hadisenin nedenleri netleşecek, ihmali olan varsa gereken yapılacaktır. dedi. Terörsüz Türkiye konusunda ana muhalefet partisi CHPye çağrı yapan Erdoğan, Süreci sulandırmaya çalışmanın mazereti olmaz. Bunu ne millet ne tarih affeder. Terörsüz Türkiye süreci muhalefet için de bulunmaz bir fırsattır. ifadelerini kullandı. Yangınlarla mücadelede büyük bir mesafe aldıklarını belirten Erdoğan müdahale süresinin 45 dakikadan 11 dakikaya düştüğünü bildirdi. Siyasi rant devşirmeye çalışanlara sert tepki gösteren Erdoğan, 30 büyükşehirde sorumluluğun belediyelerde olduğunu belirterek, 30 büyükşehir dışında 51 ilimiz var. 51 ilimizde de AFADımızla bu işimizi örgütleyeceğiz. şeklinde konuştu.