Güney Kıbrıs Rum Yönetimi haddini aştı! Atatürk'e ait sayfaların yırtılması talimatını verdiler / 08.09.21

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Tarihi kirli Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'ye karşı hedef almaya devam ediyor. Irkçı söylemler ve hareketlerde bulunarak atalarının izinden giden Güney Kıbrıs kesimi yine haddini aştı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Eğitim Bakanlığı, İngilizce kitabında skandal bir küstahlık yaptı. Öğrencilerin gerçekleri öğrenmesini istemeyen yönetim, Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili sayfaların yırtılması talimatını verdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından, okullarda okutulan bir ders kitabından, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimat, Rum Yönetiminin ülkemize ve KKTC’ye karşı çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi ortaya koymaktadır. GKRY’nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz." denildi.