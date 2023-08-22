Son dakika haberleri... Göreve geldiği günden bu yana İstanbullunun parasını PRa harcayan, Youtuberlara bir günlük reklam için 25 bin TL veren Ekrem İmamoğlu yönetimi Ağaç AŞ personeline komik bir zam yaptı. Günlerdir protesto yapan işçilere brüt 19.500 TL verileceği ortaya çıkarken işçilerin eline geçecek net maaşın ise 13 bin TL olduğu ifade edildi. Ayrıca sus payı olarak yan hakların da iyileştirilmeye çalışılması sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları İmamoğluna reklama akıttığı parayı hatırlattı. Öte yandan Beltur, Spor İstanbul, İsper A.Ş. 24 Ağustos Çarşamba günü İBB Saraçhane başkanlık binası önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu. Afişlerinde “Artık yeter” “İBB’den ek zam istiyoruz” yazdığı görüldü.