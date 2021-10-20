Güzelavrat otu alarmı! Trabzon ve Giresun'da 10 kişi zehirlendi! Dikkat o sebzeye çok benziyor! Pakdemirli'den flaş açıklama / 20.10.21

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Son günlerde Giresun ve Trabzon'da ıspanağa çok benzeyen ve "güzelavrat otu" olarak bilinen bitki nedeniyle 10 kişi zehirlenerek tedavi altına alındı. Uzmanlar güzelavrat otunun ıspanakla beraber yanlışlıkla paketlendiğine ve oldukça tehlikeli olduklarına dikkat çekerek "Ağız kuruluğu, terlemede azalma, görme bozukluğu, cilt kıpkırmızı oluyor." uyarısında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yaşanan zehirlenme vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.