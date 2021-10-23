Güzelavrat otuna dikkat! Hem zehirliyor hem de zehirlenenlerin kurtulmasını sağlıyor / 23.10.21

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Ülkemizde son dönemlerde yaşanan zehirlenme vakalarının ıspanağa karışan güzelavrat otunun neden olmasıyla ilgili uyarılarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) Müdürü Prof. Dr. Sena Sezen, söz konusu bitkinin tıbbı alanda bir çok hastalığın yanı sıra zehirlenme vakaların tedavisinde kullanıldığını söyledi. Haberin detayları...