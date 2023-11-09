Şaaşalı yaşantılarıyla ön plana çıkan Dilan Polat - Engin Polat çifti kara para soruşturmasında tutuklandı. Gelişme üzerine gözler Dilan Polat gibi diğer fenomenlere çevrildi. Güzellik sektöründe buluşan, helikopter ve yat alacak kadar absürd gelirlere ulaşan sözde fenomenlerin gelirlerini nasıl elde ettikleri, paranın kaynağının ne olduğu büyük merak konusu oldu. Söz konusu isimlerle ilgili akıllara Suç iltisaklı yapılara kara para mı aklıyorlar? sorusu geldi. Bu bağlamda sulemsi adıyla tanınan Şule Kayatürk ve yasince olarak tanınan Yasin Kayatürk, tayyargil olarak bilinen Tayyar-Özlem Öz çifti, Bahar ve Nihal Candan kardeşler, Arda Bektaş, Banu Parlak vb. birçok sözde fenomeni korku sardı. Bazı fenomenlerin paylaşım sayıları azalırken, bazılarının geçmiş paylaşımlarını sildikleri dikkat çekti. Öte yandan Candan kardeşler hakkında bir suç örgütünün kasası oldukları iddiası ile suç duyurusu yapıldı.