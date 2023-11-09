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Güzellik sektöründe sözde fenomen karteli! Nereden geliyor bu paranın kaynağı? Tek tek paylaşımlarını siliyorlar! Sulemsi, Tayyargil, Banu Parlak, 'Candan'lar ve niceleri... / 09.11.23

Güzellik sektöründe sözde fenomen karteli! Nereden geliyor bu paranın kaynağı? Tek tek paylaşımlarını siliyorlar! Sulemsi, Tayyargil, Banu Parlak, 'Candan'lar ve niceleri... / 09.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Güzellik sektöründe sözde fenomen karteli! Nereden geliyor bu paranın kaynağı? Tek tek paylaşımlarını siliyorlar! Sulemsi, Tayyargil, Banu Parlak, 'Candan'lar ve niceleri... / 09.11.23

Takvim 03:00
02

Yargıtay anasaya ihlaline dur dedi CHP’si, FETÖ’sü, PKK'lısı, fomdaşı tekmili birden zıpladı / 09.11.23

Takvim 02:26
03

CHP Genel Başkanı Özgür Özel mazbatasını aldı... Kemal Kılıçdaroğlu genel merkez personeliyle vedalaştı... Mesaj dolu sözler / 09.11.23

Takvim 02:04
04

Emekliye zam hesabı: Ocak'ta hangi artışlar yapılacak? Kök aylıklara nasıl yansıyacak? Sorularla maaş rehberi

Takvim 02:00
05

CHP'de kaos bitmiyor! İmamoğlu'nu 'fiili eşbaşkan' ilan eden Ekremci kalemşorlar Özgür Özel'e 'çok konuşma' ayarı verdi / 09.11.23

Takvim 02:17
06

SON DAKİKA I FETÖ ve PKK'ya TBMM yolu: AYM yeniden yapılandırılmalı! Türkiye gündeminde 1. sırada / 09.11.23

Takvim 02:50
07

ABD ile kirli işbirliklerini deşifre ettik kıvranmaya başladılar! İran medyası Türkiye'yi alçakça hedef aldı / 09.11.23

Takvim 01:58
08

SON DAKİKA I Yargıtay’dan bir ilk! Can Atalay kararına uymayan AYM üyelerine suç duyurusu / 09.11.23

Takvim 02:48
09

Sözde düşman özde müttefik | ABD'nin Orta Doğu'daki rüzgar gülü: İran! Trump'ın itirafı kirli işbirliğini ispatladı / 07.11.23

Takvim 01:07
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