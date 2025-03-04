İmralının Tüm gruplar silah bıraksın çağrısını kulak ardı eden YPG, işgal altında tuttuğu Suriye topraklarında şiddet ve zulüm politikasına hız verdi. YPGli teröristler Hasekede teravih namazı kılınan camiyi bastı, çok sayıda sivili tutukladı. Rakkada sahur vakti evler yağmalandı. Deyrizorda ise sivil bir araç hedef alındı. Gelişmeleri Ahmed el Şara hükümetine yakın medya organları duyurdu. Özellikle Ramazan ayında sistematikleşen şiddet politikası YPGnin İsraille aynı çizgide hareket ettiğini gösterdi.