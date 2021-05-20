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7/24 Dinle Takvim Gündem ABD Sözcüsü, Başkan Erdoğan'a "Yahudi karşıtı" iftirasını attı! Türk Yahudi Cemaati tokat gibi bir açıklama yaptı / 20.05.21
Gündem

Gündem

341 Bölüm | 15:48:26

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