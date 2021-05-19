Ara
Ara
7/24 Dinle Takvim Gündem Bakan Mustafa Varank duyurdu: 104 projeye 73 milyon TL'lik kaynak / 19.05.21
Gündem

Gündem

338 Bölüm | 15:37:22

Takvim haberlerinin tüm podcastleri...

Hemen DinleDinleDurdurDurdur
  • #
  • Bölüm
  • Kaynak
  • Süre
  • Favorilerime Ekle
  • Daha Fazla