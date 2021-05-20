Ara
Ara
7/24 Dinle Takvim Gündem Bakanlık açıkladı! PKK'da çözülme sürüyor: 3 örgüt üyesi daha teslim oldu / 20.05.21
Gündem

Gündem

345 Bölüm | 15:55:09

Takvim haberlerinin tüm podcastleri...

Hemen DinleDinleDurdurDurdur
  • #
  • Bölüm
  • Kaynak
  • Süre
  • Favorilerime Ekle
  • Daha Fazla