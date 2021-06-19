Seçimlerden önce bol keseden sallayıp seçimlerden sonra hiçbir vaadini getirmeme hastalığı CHP'li belediyeleri sarmış durumda. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın "Köylerdeki evlerin hemen hemen hepsine güneş enerjisi takacağım. İstiyoruz ki köylerde yaşayan vatandaşlarımız ne elektrik ne de su parası ödesin" şeklindeki vaadini yerine getirmediği ortaya çıktı. Yine Mansur Yavaş’ın seçimlerin ardından “Ben Çamlıdere Barajı'na güneş enerjisi istiyordum ama yasayla bunlar yasaklandı” iddiasının da gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. İşte Bakanlık ve EPDK'dan yapılan açıklamalar ve Mansur Yavaş'ın ifşa olan yalanları.