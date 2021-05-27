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7/24 Dinle Takvim Gündem Başına 500 bin lira ödül konulan gri listedeki PKK'lı terörist işte böyle öldürüldü! Operasyonun detayları ortaya çıktı / 27.05.21
Gündem

Gündem

403 Bölüm | 17:56:27

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