Kahraman Mehmetçik’in Irak’ın kuzeyinde bebek katillerine yönelik operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Duhok kenti yakınlarında sivil araçlarla sivil kıyafetle kendilerini gizleyen 4 PKK’lı teröristten birisinin başına 500 bin lira ödül konulan Gri listede aranan Selahattin Dede olduğu ortaya çıktı. Teröristlerin bir süre önce rahatsızlanarak Gara Dağından bir köye geldikleri ve Duhok'ta özel bir hastanede tedavi olduktan sonra tekrar Gara'ya dönerken MİT tarafından adım adım izlendiği belirlendi.