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7/24 Dinle Takvim Gündem Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ulaşması sonrası ilk kez bir NATO üyesi Türkiye'den SİHA almış olacak / 22.05.21
Gündem

Gündem

364 Bölüm | 16:32:24

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