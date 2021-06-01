Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin çöp toplama işinden idareyi 20 ayda 8 milyon TL zarara uğrattığı ortaya çıktı. Deveci, göreve gelir gelmez AK Parti döneminde çöp temizlik işleri için aylık 719 bin TL ödenen şirketi devre dışı bırakarak aynı işi yapan Ankara merkezli başka bir firma ile anlaştı. Belediye yönetimin yeni şirkete aynı iş için fazladan aylık 351 bin fazla para ödediği öğrenildi. Ödenen fazla paralar nedeniyle belediyenin kasasının milyonlarca lira zarara uğratılması büyük tepki topladı.