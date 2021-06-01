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7/24 Dinle Takvim Gündem CHP'li Cemil Deveci'den ihale skandalı: 20 ayda 8 milyon TL zarara uğrattı / 01.06.21
Gündem

Gündem

432 Bölüm | 19:01:35

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