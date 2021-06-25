Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aşı sırası bugün itibariyle 18 yaş ve üzerine geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişmeyi açıklamasının ardından Fox TV'nin eski sunucusu Fatih Portakal'ın tweeti yeniden gündeme geldi. Portakal Koca'nın 8 Mayıs tarihinde yaptığı "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" açıklaması için "İ-nan-mı-yo-rum" ifadelerini kullanmış ve gülmüştü. Yaşanan gelişmelerin ardından Portakal'a 'özür dile' çağrısı yapıldı. Benzer şekilde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Bakan Koca'yı "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa." sözleriyle hedef almıştı.