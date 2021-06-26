Türkiye'nin aşılama konusunda aldığı yol, kronik muhaliflere bir bir tükürdüğünü yalatıyor. Fatih Portakal ve Canan Kaftancıoğlu'ndan sonra algısına yenik düşen bir diğer isim de HaberTürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı oldu. Altaylı, Kovid-19 aşılaması konusunda yaptığı yorumlar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan özür diledi. Altaylı, bugünkü köşe yazısında "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan özür diliyorum. Samimiyetle. Aşılama konusunda çok ciddi bir mesafe katettik. 18 yaşa kadar indik. Bu önemli bir başarı" ifadelerini kullandı.