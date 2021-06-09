Haziran ayının ortasına gelmemize rağmen serin ve yağışlı hava ülkemizi terk etmedi. Vatandaşlar havanın ne zaman ısınacağını merak ederken Meteoroloji’den yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bilecik, Sinop, Trabzon ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl? İşte il il hava durumu…