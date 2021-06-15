Ara
Ara
7/24 Dinle Takvim Gündem İngiliz Financial Times FETÖ'nün oyuncağı oldu! 'Başkan Erdoğan ve Biden'ın selamlaşması' üzerinden algı operasyonu... / 14.06.21
Gündem

Gündem

535 Bölüm | 22:51:24

Takvim haberlerinin tüm podcastleri...

Hemen DinleDinleDurdurDurdur
  • #
  • Bölüm
  • Kaynak
  • Süre
  • Favorilerime Ekle
  • Daha Fazla