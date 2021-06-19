Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra 25 yılda İSKİ’ye yapılan dev yatırımları anlattı. Birpınar, Erdoğan döneminde İstanbul’da 78 tanesi biyolojik ve ileri biyolojik arıtma teknolojisine sahip 86 tesis daha hizmete koyulduğunu hatırlattı. Temel atmama töreni yapan CHP'li İmamoğlu'na tepki göstererek, "Arıtma tesisleri projelerini durduranlar ve işletmeyen kim varsa onları ağaçların yaprakları alkışladı mı bilmem ama, denizdeki balıklar ve canlıların şimdilerde kızdıkları kesin.” dedi.