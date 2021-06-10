Marmara Denizi’ni 4 aydır işgal eden ve canlı hayatını tehlikeye atan müsilajdan kurtarmak için 7 ilde seferberlik başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın deniz temizliği seferberliğine katılan ve yaşanan tahribatı Caddebostan'da dalış yaparak gözlemleyen dalgıç ve sualtı fotoğrafçısı Mehtap Akbaş Çiftçi’nin açıklamaları kan dondurdu. Çiftçi, “Aşağıya indiğimizde korku filmi gibiydi. Sanki bir bomba atılmış ve bütün yaşam son bulmuştu. Kolumu soktuğumda dibe yetişmedi” ifadelerini kullandı. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan