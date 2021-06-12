Son dakika haberi... Aşılama programı her geçen gün daha da genişliyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı tedarikinin sağlanmasıyla yeni meslek gruplarının programa dahil edildiğini söylemişti. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik sektöründe çalışan görevli, eğitici ve yöneticilerin randevu alarak koronavirüs aşılarını yaptırabileceğini açıkladı. Peki hangi meslek gruplarında aşılama süreci başladı? İşte son dakika açıklamaları ve aşıya dahil edilen meslek grupları.