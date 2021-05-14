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7/24 Dinle Takvim Gündem Teslim olan terörist PKK-HDP iş birliğini itiraf etti! PKK'ya katılacak gençler HDP tarafında eğitiliyor! / 14.05.21
Gündem

Gündem

296 Bölüm | 13:57:04

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