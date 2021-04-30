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466 Bölüm | 22:18:02
Takvim haberlerinin tüm podcastleri...
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01
Ali Babacan'ın Başkan Erdoğan’a Cumhurbaşkanı adayı olması için 2. sırada imza verdiği ortaya çıktı / 10.05.21
Takvim
00:04:26
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02
Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi! / 10.05.21
Takvim
00:01:49
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03
BioNTech'ten koronavirüs mutasyonlarına karşı flaş açıklama! Değişikliğe gidilecek mi? / 10.05.21
Takvim
00:03:26
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04
Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak! Temelini Başkan Erdoğan atmıştı | Süryani Kilisesi'nin açılış tarihi belli oldu / 10.05.21
Takvim
00:02:07
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05
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İsrail terörüne sert tepki: Helak olacaksınız / 10.05.21
Takvim
00:01:57
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06
Kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? İşte il il son durum! / 10.05.21
Takvim
00:02:52
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07
Marmara Denizi'ndeki deniz salyasına karşı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine talimat verildi / 10.05.21
Takvim
00:02:34
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08
Tam kapanmanın ardından normalleşme nasıl olacak? Açıklamalar peş peşe geldi: Çok hızlı bir iniş var / 10.05.21
Takvim
00:04:58
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09
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul için hadsiz tehdit! / 09.05.21
Takvim
00:01:15
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10
CHP'li Aykut Erdoğdu AK Parti raporuna girdi! / 09.05.21
Takvim
00:01:32
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11
Başkan Erdoğan'dan AB'ye flaş mesaj: Türkiye olmadan olmaz / 09.05.21
Takvim
00:03:07
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12
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tam kapanma açıklaması! / 09.05.21
Takvim
00:03:05
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13
HAVA DURUMU | Çöl sıcakları geliyor! Meteorolojiden flaş uyarı | 9-13 Mayıs 2021 / 09.05.21
Takvim
00:03:04
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14
Yerli koronavirüs aşısında seferberlik! AK Partili vekiller gönüllü oldu / 09.05.21
Takvim
00:01:13
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15
Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarla Arnavutluk’a kaçtı: Lüks bir yatta yaşamaya başladı / 09.05.21
Takvim
00:00:38
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16
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii mahya ile buluştu! / 08.05.21
Takvim
00:01:51
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17
Yatsı ezanından sonra cami minarelerinden tekbirler salavatlar ve dualar okunacak / 08.05.21
Takvim
00:00:35
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18
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyada öğrencilerin sorularını yanıtladı! Gelecek sene için HEY saatleri müjdesini verdi / 08.05.21
Takvim
00:03:36
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19
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırı üzerinden Türkiye'ye hakaret etti / 08.05.21
Takvim
00:02:09
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20
Diyanet İşleri Başkanlığından Birgün Gazetesi’nin haberine tokat gibi cevap: Yalanınız batsın / 08.05.21
Takvim
00:03:12
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21
Liyakat konusu İBB’de rafa kalktı! Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB kadroları CHP’lilerle doluyor / 08.05.21
Takvim
00:02:53
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22
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu toplu istifa dalgası bekliyor / 08.05.21
Takvim
00:00:58
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23
Hidroksiklorokin ilacı Covid-19 tedavisinde kullanılacak mı? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması / 08.05.21
Takvim
00:02:26
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Yeni Çalma Listesi
24
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun ipliği pazara çıktı! Çırpındıkça batıyor / 08.05.21
Takvim
00:05:08
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25
HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Gök gürültülü sağanak uyarısı / 08.05.21
Takvim
00:05:41
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26
Sanayii Başkanı İsmail Demir açıkladı: F-35'te çözüm için diyalog başlıyor / 07.05.21
Takvim
00:02:46
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27
İstanbul Merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu / 07.05.21
Takvim
00:02:48
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28
Büyükdere Caddesi'nde yapımı devam eden Levent Cami havadan görüntülendi / 07.05.21
Takvim
00:02:56
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29
Bordo bereliler Avaşin'de kritik öneme sahip Mervanos Tepesi'ne konuşlandı / 07.05.21
Takvim
00:01:17
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Yeni Çalma Listesi
30
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun haraca bağladığı belediye başkanları konuştu: Kendisine açıktan para verdik / 07.05.21
Takvim
00:04:29
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Yeni Çalma Listesi
31
CHP binasındaki insafsız yalan aracı! İzlenme rekorları kıran çizgi film... / 07.05.21
Takvim
00:01:05
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32
Dışişleri Bakanlığı Mısır ile 8 yıl sonra gerçekleştirilen temasta neler konuşulduğunu açıkladı / 06.05.21
Takvim
00:01:17
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33
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Almanya'da önemli açıklamalar / 06.05.21
Takvim
00:03:27
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34
Kaçak villa sevdalısı Aykut Erdoğdu CHP’li belediyeleri haraca bağladı / 06.05.21
Takvim
00:03:23
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Yeni Çalma Listesi
35
CHP'nin içindeki tehdit damarı yine hortladı! Bu kez İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sazı eline aldı / 06.05.21
Takvim
00:01:14
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Yeni Çalma Listesi
36
Başkan Erdoğan'a darbe imasında bulunan CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma! / 05.05.21
Takvim
00:08:00
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Yeni Çalma Listesi
37
CHP'de istifa depremi: Parti Meclis Üyesi Gaye Usluer CHP'den istifa etti / 05.05.21
Takvim
00:03:09
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38
İşte Biontech aşılarının saklanma ve uygulanma süreci: Dolaplar alarm veriyor, otomatik mesaj gönderiyor / 05.05.21
Takvim
00:05:48
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39
MİT'teki FETÖ'cü bilişim casusuna 30 yıl hapis! Dikkat çeken Karlov suikastı bağlantısı / 05.05.21
Takvim
00:04:11
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40
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan 'kadınlar camiye giremez' tartışmasına maruz kalan Ebru Erman'a geçmiş olsun telefonu / 05.05.21
Takvim
00:02:50
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41
Fikirtepe'de düğüm çözülüyor! Bakanlık düğmeye bastı! 6 bin ev ve iş yerine tebligat, 5 milyar TL yatırım... / 05.05.21
Takvim
00:02:14
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Yeni Çalma Listesi
42
CHP'li İBB'de makam aracından yasak aşk çıktı: Amir-memur ilişkisini aşıyor / 05.05.21
Takvim
00:02:26
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43
Milyon dolarlık vurgun yapan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer firari mi rehine mi? / 05.05.21
Takvim
00:01:54
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44
Pandemiyle birlikte milyonlar eve kapandı: Psikologlar da hem mesajlarla, hem de görüntülü olarak tedaviye başladı / 05.05.21
Takvim
00:01:49
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Yeni Çalma Listesi
45
Şeyda Taluk, CHP’nin kanalında skandal sözler söyledi: Coronavirüs yaşlıları vuruyor en yaşlı seçmen de AK Parti'de / 05.05.21
Takvim
00:00:57
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46
İki dozda farklı aşı kullanmak işe yarıyor mu? Dünyanın yanıt beklediği soru hakkında flaş açıklama / 04.05.21
Takvim
00:02:04
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47
Bakan Akar açıkladı: İnlerine girildi! 54 terörist etkisiz hale getirildi / 04.05.21
Takvim
00:01:40
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48
İtikaf üzerinden provokasyon yapan Alparslan Kuytul gözaltında! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı olayın iç yüzünü anlattı / 03.05.21
Takvim
00:06:35
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49
Otogar saldırganlarının ifadelerine ulaşıldı! Dikkat çeken Kovid-19 detayı / 04.05.21
Takvim
00:04:01
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50
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın o sözleri yine gündemde! Sosyal medya bu gafı konuşuyor: CHP haksızlığa adaletsizliğe sahip çıkar / 04.05.21
Takvim
00:00:45
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51
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş yeni anayasa açıklaması: Çalışmalar tamam! / 04.05.21
Takvim
00:06:44
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52
CHP'li çukur medyasının elebaşı SÖZCÜ'nün yalanına tokat gibi cevap: Destek 3 bin 4 lira 63 kuruş / 04.05.21
Takvim
00:02:02
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53
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun kaçak daire aşkı: Çeşme'den sonra şimdi de Moda! / 04.05.21
Takvim
00:03:13
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54
Milyon dolarlık Thodex vurgununda mafya şüphesi! / 04.05.21
Takvim
00:03:03
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55
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Selahattin Demirtaş'a sert tepki: Kuklası olduğu terör örgütü PKK’dan emir almış! / 03.05.21
Takvim
00:01:21
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56
Yine bir provokasyon yine Alparslan Kuytul yine istenmeyen görüntüler / 03.05.21
Takvim
00:04:16
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57
Koronavirüsle ilgili yeterli önlemler alınmıyor diye hükümeti eleştiren Fatih Portakal 20 kişiyle doğum günü partisine katıldı / 03.05.21
Takvim
00:02:48
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58
Sarallar suç örgütüne operasyon! Kırmızı bültenle aranıyordu! Makedonya'da yakalanıp getirildi! / 03.05.21
Takvim
00:01:36
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59
Ankara-Sivas YHT projesi 4 Eylül'de açılıyor! Tamamlandığında süre 10 saat kısalacak / 03.05.21
Takvim
00:01:26
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60
SBK Holding davasında flaş gelişme! Firari iş adamı Sezgin Baran Korkmaz ve 10 kişi hakkında dava... / 02.05.21
Takvim
00:01:01
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61
Bakan Varank DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın mütevazılık oyununu bozdu: Fren Ali ama neye? / 02.05.21
Takvim
00:00:38
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62
İstanbul Kuyumcukent'te büyük vurgun! 60 kilogram altını duyan oraya koştu / 02.05.21
Takvim
00:03:16
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63
PKK HDP iş birliği o raporla bir kez daha gözler önüne serildi! PKK'ya katılan kadınların yüzde 49'una HDP aracılık etti! / 02.05.21
Takvim
00:03:12
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64
Bağdadi'nin sağ kolu İstanbul'da yakalandı! MİT ve emniyetten DEAŞ'a büyük darbe / 02.05.21
Takvim
00:01:29
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65
Sputnik V koronavirüs aşısı ne kadar etkili? Oran belli oldu! Ölümleri engelliyor... / 02.05.21
Takvim
00:02:43
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66
CHP'li İBB'nin partizanlıkla yaptığı işçi kıyımı sürüyor! 7 yıllık çalışanı bir paylaşımla işten attılar / 02.05.21
Takvim
00:01:37
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67
HAVA DURUMU | Meteoroloji tarih verdi! Yağışlı hava geri geliyor! 2-6 Mayıs 2021 / 02.05.21
Takvim
00:02:47
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68
El yazısıyla doldurulan çalışma izinlerine sıkı denetim / 01.05.21
Takvim
00:01:16
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Yeni Çalma Listesi
69
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 1 Mayıs paylaşımı: Alın teriyle elde edilmiş kazanç hem helal hem de kutsaldır / 01.05.21
Takvim
00:02:33
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70
Thodex, yüzyılın vurgunuyla gündeme geldi: Kripto Fatih'in 17 Nisan'da yurt dışıyla 7 görüşme yaptığı belirlendi / 01.05.21
Takvim
00:02:32
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Yeni Çalma Listesi
71
Bu hastaneye yol yapmayan CHP haberi iyi oku! Başakşehır Çam ve Sakura salgında yıldızlaştı / 01.05.21
Takvim
00:01:33
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Yeni Çalma Listesi
72
İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat izin belgesi için ek genelge! / 30.04.21
Takvim
00:02:42
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Yeni Çalma Listesi
73
Ramazan bayramı namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan önemli açıklama / 30.04.21
Takvim
00:01:44
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Yeni Çalma Listesi
74
İşte Hindistan mutasyonunun belirtileri! Korkutan açıklama: Daha öldürücü! İki ay sonra patlama yaşanabilir / 30.04.21
Takvim
00:02:59
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Yeni Çalma Listesi
75
Koronavirüste yerli aşı çalışmalarında kritik adım! O aşama da tamam / 30.04.21
Takvim
00:03:42
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Yeni Çalma Listesi
76
FETÖ'nün finansörleri Akın Çorap'ın sahiplerine kötü haber: 15 yıla kadar hapis istemi / 30.04.21
Takvim
00:03:26
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Yeni Çalma Listesi
77
Thodex’ten sonra paniğe kapılan Vebitcoin’in sahibi, paraları cebe indirdi! İlker Baş, işte bu bürodan dolandırdı / 30.04.21
Takvim
00:03:10
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Yeni Çalma Listesi
78
Tam kapanma öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu geceden başladı! / 28.04.21
Takvim
00:06:16
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Yeni Çalma Listesi
79
İstanbul için sevindiren haber! Koronavirüs vaka sayısı yüzde 30 azaldı / 29.04.21
Takvim
00:00:39
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Yeni Çalma Listesi
80
Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Kaftancıoğlu'na mahkemeden ödül gibi ceza: 56 bin lira tazminat ödeyecek / 29.04.21
Takvim
00:06:39
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Yeni Çalma Listesi
81
Kıbrıs'ta kim ne istiyor? Görüşmeler 4 yıl sonra tekrar başladı! İşte tarafların teklifleri / 28.04.21
Takvim
00:01:56
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Yeni Çalma Listesi
82
İstanbul'da toplu taşımada sosyal mesafe yine unutuldu! Metro seferleri aksadı vatandaş İBB yetkililerine tepki gösterdi / 28.04.21
Takvim
00:00:55
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83
HAVA DURUMU | Çöl sıcakları geliyor! Sıcaklıklar bir anda artacak... / 28.04.21
Takvim
00:01:12
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Yeni Çalma Listesi
84
Kapanma döneminde camiler açık olacak mı? Cuma, teravih ve vakit namazları camide kılınacak mı? Prof. Dr. Ali Erbaş açıkladı / 28.04.21
Takvim
00:03:31
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Yeni Çalma Listesi
85
Tam kapanmada alkol üzerinden algı yapanların yalanı çöktü! Birçok ülke yasakladı DSÖ 'yasaklansın' diyor / 28.04.21
Takvim
00:04:04
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Yeni Çalma Listesi
86
Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da trafik kilit! Saat 13.00'da yüzde 74 trafik yoğunluğu! / 28.04.21
Takvim
00:02:05
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Yeni Çalma Listesi
87
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Joe Biden'a 'soykırım' tepkisi dünya basınında: Türk lider soykırım dersi verdi / 28.04.21
Takvim
00:03:23
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Yeni Çalma Listesi
88
28 Nisan 2021 Koronavirüs aşı tablosu! Türkiye'de kaç kişi aşılandı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılanan sayısı kaç? / 28.04.21
Takvim
00:01:04
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Yeni Çalma Listesi
89
İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma açıklaması: İşte sıkça sorulan soruların yanıtları / 27.04.21
Takvim
00:00:36
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Yeni Çalma Listesi
90
Aşı ikna oranı yüzde 84 oldu / 27.04.21
Takvim
00:01:24
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Yeni Çalma Listesi
91
Kamuda çalışanlara idari izin! Bayram tatili 9 gün oldu / 27.04.21
Takvim
00:01:51
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Yeni Çalma Listesi
92
Tam kapanma detayları! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kısıtlamaları ihlal edenlere göz yumulmayacak / 27.04.21
Takvim
00:03:17
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Yeni Çalma Listesi
93
Koronavirüs vaka sayısında İstanbul'la yarışan Tekirdağ'da sevindiren gelişme! İbre terse dönüyor / 27.04.21
Takvim
00:02:11
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Yeni Çalma Listesi
94
Dikkat! Kamu çalışanlarını ilgilendiriyor! İşte yasaktan muaf olacaklar! Yüzde 50 şartı… / 27.04.21
Takvim
00:03:40
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95
Tam kapanma öncesi otogarda büyük yoğunluk! Çuvalını kapan koştu bilet sistemleri kilitlendi / 27.04.21
Takvim
00:05:49
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Yeni Çalma Listesi
96
Türkiye ve KKTC'nin Cenevre'deki stratejisi netleşti: Yeni model önerisi / 27.04.21
Takvim
00:04:46
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Yeni Çalma Listesi
97
Fatih Faruk Özer'in dolandırdığı mağdurlar, dava açmaya başladı: 2 milyar doları soğuk cüzdanında tutuyor / 27.04.21
Takvim
00:02:46
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Yeni Çalma Listesi
98
Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V Türkiye'de üretilmesi için anlaşıldı / 26.04.21
Takvim
00:04:36
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Yeni Çalma Listesi
99
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Mustafa Akıncı döneminde Birleşmiş Milletler'e verilen harita ve tutanaklar kayıp / 26.04.21
Takvim
00:03:21
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Yeni Çalma Listesi
100
HAVA DURUMU | Meteorolojiden sağanak, rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! / 26.04.21
Takvim
00:07:29
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Yeni Çalma Listesi
101
İşte içerideki düşmanlar! Biden'ın 'soykırım' skandalına HDP destek verirken CHP ve İYİ Parti 3 maymunu oynadı! / 26.04.21
Takvim
00:05:29
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Yeni Çalma Listesi
102
Bakanlık açıkladı! Uymayanlara ceza yağdı: 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı / 25.04.21
Takvim
00:02:59
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Yeni Çalma Listesi
103
HAVA DURUMU | Bahar resmen geliyor! Meteoroloji haritalı tahmini yayınladı | 25-29 Nisan / 24.04.21
Takvim
00:07:28
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Yeni Çalma Listesi
104
Biden'ın "soykırım" sözlerine Azerbaycan'dan flaş tepki! Sözde değil özde "Gardaş" / 25.04.21
Takvim
00:01:51
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Yeni Çalma Listesi
105
ABD'nin 'soykırım' tutumunun ardından Biden'dan bir küstahlık daha: İstanbul yerine 'Konstantinopolis' ifadesini kullandı / 24.04.21
Takvim
00:01:22
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Yeni Çalma Listesi
106
CHP ve İYİ Parti ortakları HDP'nin sözde 'soykırım' açıklaması karşısında suskunluğa gömüldü! / 24.04.21
Takvim
00:06:42
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Yeni Çalma Listesi
107
CHP'nin ortağı HDP'den sözde 1915 olaylarına destek! / 24.04.21
Takvim
00:01:55
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Yeni Çalma Listesi
108
FETÖ'nün ABD Pensilvanya'daki "Gurbet Mezarlığı" faaliyete geçti: Elebaşının yakın arkadaşını gömdüler! / 24.04.21
Takvim
00:05:08
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109
Darbe imalı bildiride '1 Numaralı Köstebek' detayı! İşte adım adım bildirinin hazırlanış süreci / 24.04.21
Takvim
00:05:25
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110
Otomotiv devi Mitsubishi Motors çip tedarik krizi nedeniyle iki ülkedeki tesislerinde üretimi düşürecek / 24.04.21
Takvim
00:00:47
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111
Ermenilerin 1915 yalanına tokat gibi cevap: Arşivleri açalım diyoruz kaçıyorlar / 24.04.21
Takvim
00:06:07
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112
FETÖ'ye kurmay darbesi! Firari FETÖ'cü Adil Öksüz’ün itirafçı yeğeni Halil Öksüz 32 ismi deşifre etti / 24.04.21
Takvim
00:02:42
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113
CHP yöneticileri belediye şirketlerine çöreklendi! / 24.04.21
Takvim
00:02:26
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114
İstanbul'da akılalmaz soygun planı! Bankanın kiralık kasa bölümünde yakalandı / 23.04.21
Takvim
00:01:14
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115
Kripto para belası can aldı! Evini satıp kripto paraya yatıran adam zarar ettiğini görünce intihar etti! / 23.04.21
Takvim
00:01:18
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116
İstanbul merkezli 8 ilde Thodex operasyonu: 78 kişi hakkında gözaltı kararı verildi / 23.04.21
Takvim
00:01:37
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117
2 milyar dolarla kaçan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi konuştu: Beni de çarptı / 23.04.21
Takvim
00:06:26
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118
Bitcoin ticaretinde büyük vurgun! Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer 2 milyar doları alıp kaçırdı / 23.04.21
Takvim
00:03:41
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119
Sözcü gazetesinin elektriğe zam yalanı elinde patladı! EPDK’dan flaş zam açıklaması / 22.04.21
Takvim
00:01:36
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120
Türkiye Thodex olayını konuşuyor! Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla kayıplara karıştı! Kaçtığı ülke belli oldu / 22.04.21
Takvim
00:00:41
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121
İşte Thodex dolandırıcılığının detayları! Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı / 22.04.21
Takvim
00:05:34
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Yeni Çalma Listesi
122
Türkiye Thodex olayını konuşuyor! Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla kayıplara karıştı! Kaçtığı ülke belli oldu / 22.04.21
Takvim
00:00:41
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123
Koronavirüste endişe yaratan tablo! 2 ayda 3 kat arttı / 22.04.21
Takvim
00:04:11
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124
Darbe imalı bildiri yayınlayan emekli amirallerden ifadeye çağırılan 7 kişiden 3'ü ifadeye geldi / 22.04.21
Takvim
00:01:49
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125
Selçuk Bayraktar: F-35'leri vermiyor olmaları bugün bizim için dezavantaj gibi gözükse de yarın hayırlı olabilir / 22.04.21
Takvim
00:02:33
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126
Bakan Varank açıkladı: Yerli aşının Faz 2 sonuçları ay sonunda Sağlık Bakanlığı'nda / 22.04.21
Takvim
00:07:01
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127
Uzman isimden İstanbul için tedirgin eden sözler! "Bütün özellikleri değişecek" / 21.04.21
Takvim
00:04:52
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128
Başkan Erdoğan'dan 128 milyar dolar yalanına net yanıt: Bunlar cehli mikap! 128 milyar dolar yalanına sarıldılar / 21.04.21
Takvim
00:02:26
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129
Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına talimat: CHP’nin yalanlarının peşinden koşmayalım / 21.04.21
Takvim
00:02:13
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130
Kabine'de değişiklik! İşte değişiklik yaşanan bakanlıklar! Kim geldi kim gitti? / 20.04.21
Takvim
00:01:19
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Yeni Çalma Listesi
131
Bilecik'te vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti: Çöplük kabusu! / 21.04.21
Takvim
00:03:42
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Yeni Çalma Listesi
132
Boğaziçi provokatörü 97 şüpheli hakkında dava açıldı! İşte istenen cezalar / 20.04.21
Takvim
00:02:01
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Yeni Çalma Listesi
133
İsrail de CHP İP ve HDP gibi Kanal İstanbul'un yapılmasından rahatsız / 20.04.21
Takvim
00:02:21
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Yeni Çalma Listesi
134
Bakan Dönmez'den heyecan yaratan son dakika açıklaması! Mayıs ayı içerisinde testler başlıyor / 20.04.21
Takvim
00:02:01
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Yeni Çalma Listesi
135
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli CHP ve FETÖ'nün ortak yürüttüğü 128 milyar dolar yalanını çürüttü / 19.04.21
Takvim
00:06:18
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Yeni Çalma Listesi
136
Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener'den CHP'nin '128 milyar dolar' yalanını çürüten açıklamalar! / 19.04.21
Takvim
00:02:51
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Yeni Çalma Listesi
137
FETÖ imamı Erkan Karaarslan CHP'li belediyelerden hortumladığı paraları sevgilisine yedirdi / 20.04.21
Takvim
00:02:34
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Yeni Çalma Listesi
138
Terör örgütü PKK'da SİHA paniği! Teslim olan terörist itiraf etti: Yolcu uçaklarından bile saklanıyorlar / 20.04.21
Takvim
00:02:17
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Yeni Çalma Listesi
139
FETÖ'nün MASON mahrem yapılanmasından CHP'li Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Fatih Gürsul çıktı / 20.04.21
Takvim
00:01:51
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Yeni Çalma Listesi
140
İnsanoğlu Mars'ta helikopter uçuruyor, sürücüsüz otomobile geçiyor: CHP’li belediye ise kentteki heykelleri sayıyor! / 20.04.21
Takvim
00:00:51
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Yeni Çalma Listesi
141
AK Parti ücretsiz yaptı İBB takoz koydu! CHP'li belediye vatandaşı yine mağdur etti / 19.04.21
Takvim
00:01:34
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Yeni Çalma Listesi
142
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Saadet Partisi'ne 12 milyonluk ihale kıyağı / 19.04.21
Takvim
00:00:47
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Yeni Çalma Listesi
143
Dünya SİHA’ları konuşmaya devam edecek! Havada milli ordu! Akıncı TİHA ve SİHA’lar… / 19.04.21
Takvim
00:04:07
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Yeni Çalma Listesi
144
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 20 milyonu aştı / 19.04.21
Takvim
00:01:50
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
145
CHP'li Şişli Belediyesi'nden terörün siyasi ayağı HDP'ye araç kıyağı / 19.04.21
Takvim
00:01:53
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Yeni Çalma Listesi
146
CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, işlettiği otel ve barın 70 bin liralık su borcunu sildirdi / 19.04.21
Takvim
00:00:50
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Yeni Çalma Listesi
147
Yerli aşının yan etkisi var mı? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank merak edilen soruları yanıtladı / 18.04.21
Takvim
00:03:02
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148
Adrese teslim e-Devlet şifresi nasıl alınır? Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden önemli video / 18.04.21
Takvim
00:00:39
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Yeni Çalma Listesi
149
Babanın hain planı! 4 aylık bebeğini pencereden atlayarak kaçırdı! / 18.04.21
Takvim
00:03:24
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Yeni Çalma Listesi
150
17-25 Aralık'ta 'İktidar hırsızlık' yapıyor diyerek darbeye soyunanlar bugün "buhar olan rezervler" yalanıyla sahnede! / 17.04.21
Takvim
00:01:33
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Yeni Çalma Listesi
151
Darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı / 17.04.21
Takvim
00:01:25
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Yeni Çalma Listesi
152
Başkan Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı / 17.04.21
Takvim
00:01:09
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Yeni Çalma Listesi
153
Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'a açtığı boşanma davasında Hadise bombası / 17.04.21
Takvim
00:03:55
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Yeni Çalma Listesi
154
CHP'li İlhan Kesici'den 128 milyar dolar açıklaması: Kaybolması söz konusu değil! Okumayı bilen bilançoda görür / 17.04.21
Takvim
00:06:16
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Yeni Çalma Listesi
155
Bakan Soylu'dan yerleşik yabancılara 'kısıtlama' uyarısı: Açık söylüyorum iptal ederim! / 17.04.21
Takvim
00:02:17
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Yeni Çalma Listesi
156
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na tepki: Algı ve şovdan başka ne üretti? / 17.04.21
Takvim
00:01:27
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Yeni Çalma Listesi
157
Açelya Apartmanı'nın ardından şimdi de Saadet Apartmanı! Çankaya'da bir kez daha facianın eşiğinden dönüldü / 16.04.21
Takvim
00:04:46
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Yeni Çalma Listesi
158
Son yılların en planlı dolandırıcılığı! Savuma sanayisinde 10 milyon lira vurgun yaptı / 17.04.21
Takvim
00:03:46
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159
CHP'nin '128 milyar dolar' yalanını neden söylediği ortaya çıktı! Vesayet odaklarıyla ortaklık ve Sedef Kabaş'ın sözleri... / 16.04.21
Takvim
00:06:57
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160
Telefonunuza gelen "maske cezası" mesajlarına dikkat! Casus yazılım tüm bilgilerinizi ele geçiriyor / 17.04.21
Takvim
00:02:26
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161
AVM'de başörtülü anne ile iki kızına "Pislikler, adiler, şerefsizler" diyen alçağın cezası belli oldu / 17.04.21
Takvim
00:04:01
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Yeni Çalma Listesi
162
Kripto paralar pandemide adeta uçuşa geçti: Merkez Bankası, vatandaşı korumak için devreye girdi / 17.04.21
Takvim
00:02:59
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163
Hava Durumu | Hafta sonuna dikkat! Gökten çamur yağacak! Dikkat çeken maske uyarısı: İçindeki o madde... / 16.04.21
Takvim
00:05:28
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Yeni Çalma Listesi
164
O ilde kırmızı alarm! Yoğun bakım ünitelerinde bir tane bile boş yatak yok! / 16.04.21
Takvim
00:03:38
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165
Çorum'da bir köye koronavirüs karantinası! / 16.04.21
Takvim
00:00:24
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166
Başkan Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyaretini Doğan ailesi anlattı: Sanki ailemizden biri gibiydi / 16.04.21
Takvim
00:03:08
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Yeni Çalma Listesi
167
PKK'nın şeyhi sahte hoca Burhan Dalğali'ye 10 ay hapis cezası! / 15.04.21
Takvim
00:01:06
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168
İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine 'denetim' genelgesi / 15.04.21
Takvim
00:07:42
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169
15 Temmuz hain darbe girişiminin sanıklarına CHP kucak açtı: Belediyede iş verdiler / 15.04.21
Takvim
00:02:20
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170
Şehirlerarası seyahat, nikah merasimi, yeme içme yerleri... İçişleri Bakanlığı kısıtlamaya ilişkin en sık sorulan 9 soruyu yanıtladı / 15.04.21
Takvim
00:05:34
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171
İçişleri Bakanlığı '2 haftalık kısmi kapanma' sürecine ilişkin genelge yayımladı! / 13.04.21
Takvim
00:06:05
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172
Emniyet Genel Müdürlüğünden "karakola başvuran kadınlar geri çevriliyor" iftiralarına yanıt / 13.04.21
Takvim
00:01:59
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173
Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’ne saldırı amacıyla yaklaşan balon havada imha edildi / 13.04.21
Takvim
00:00:20
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174
FETÖ'nün mahrem imamı 900 kişilik X listesini deşifre etti! Dikkat çeken kodlama sistemi / 13.04.21
Takvim
00:02:41
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Yeni Çalma Listesi
175
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde liyakat lafta kaldı! Belediye torpilli atamalarla aile şirketine döndü / 12.04.21
Takvim
00:03:28
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Yeni Çalma Listesi
176
Seçimden önce suya zam yapmayacağını söyleyen Mansur Yavaş'ın yüzde 80'lik zam teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi / 12.04.21
Takvim
00:04:52
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177
Din İşleri Yüksek Kurulu açıkladı: Aşı orucu bozar mı? / 12.04.21
Takvim
00:03:11
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Yeni Çalma Listesi
178
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe 5 başbakan yardımcısı ve 14 bakan ile Türkiye'ye geliyor / 12.04.21
Takvim
00:01:42
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Yeni Çalma Listesi
179
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il için "Ramazan Ayı Tedbirleri" genelgesi! İftar, sahur, teravih, pide satışı, sokağa çıkma... / 12.04.21
Takvim
00:04:36
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180
28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu yaşamını yitirdi evdeki hamburger dikkat çekti! Mutfakta kusmuk izleri var... / 12.04.21
Takvim
00:01:44
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181
Michel ve von der Leyen arasındaki protokol krizinde yeni gelişme: Michel kadınları küçük düşürdü istifa etmeli / 11.04.21
Takvim
00:02:31
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182
21 milyon kişinin verisi çalınmıştı! Yemeksepeti'ne en üst sınırdan ceza / 10.04.21
Takvim
00:01:18
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Yeni Çalma Listesi
183
Aşkınan çalışan yorulmaz! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son 24 saatteki yoğun iş temposu dikkat çekti / 10.04.21
Takvim
00:01:30
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Yeni Çalma Listesi
184
Ankara'daki kontrollü yıkım çalışmasında yeni gelişme / 10.04.21
Takvim
00:01:11
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Yeni Çalma Listesi
185
‘Diyarbakır başkentimiz’ deyip ibreyi şaşıran Ersin Korkut anında çark etti! ‘Herkesten özür dilerim’ / 10.04.21
Takvim
00:01:21
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Yeni Çalma Listesi
186
Takiyeci Canan Kaftancıoğlu erkeklerle birlikte aynı safta cenaze namazı kıldı! / 09.04.21
Takvim
00:02:09
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Yeni Çalma Listesi
187
Dijital Diktatör Twitter'dan mavi tik operasyonu! Türkiye düşmanı ve PKK, FETÖ yanlısı kim varsa tiklediler! / 09.04.21
Takvim
00:05:21
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Yeni Çalma Listesi
188
Ankara'da çökme riski bulunan bina yıkılıyor! 3 ay önce belediyeyi dilekçeyle uyardıkları ortaya çıktı / 10.04.21
Takvim
00:02:16
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Yeni Çalma Listesi
189
CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç: "A8 eskidi artık, şimdi yeni modelini alıyorum" / 10.04.21
Takvim
00:01:45
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Yeni Çalma Listesi
190
CHP'li Faik Öztrak'a Malatya'da sert tepki: 2002'den önce neredeydi bu otobüs! / 10.04.21
Takvim
00:01:30
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Yeni Çalma Listesi
191
Hatay'da Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 24 kişilik mülteci grubu kazdıkları 100 metre uzunluğundaki tünelde yakalandı / 10.04.21
Takvim
00:01:17
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Yeni Çalma Listesi
192
Bildirinin arkasındaki isim olan Ergun Mengi'nin tez danışmanı FETÖ'cü Mehmet Efe Çaman çıktı / 10.04.21
Takvim
00:05:43
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Yeni Çalma Listesi
193
Başkan Erdoğan Sarıyer'de minibüs durağına uğrayarak minibüsçülerle sohbet etti / 10.04.21
Takvim
00:01:09
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Yeni Çalma Listesi
194
Konservatuvar öğrencilerinden İBB'ye tepki: Her şey çok güzel olacak dendi ama hiçbir şey güzel olmadı / 10.04.21
Takvim
00:06:03
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Yeni Çalma Listesi
195
İstanbul Boğazı'ndaki yalılar sular altında kalacak! Hamsi fiyatı 100 TL'ye fırlayabilir / 10.04.21
Takvim
00:03:51
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Yeni Çalma Listesi
196
Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Avcı'nın ifadesinde bahsettiği savcı istifa etti / 10.04.21
Takvim
00:03:12
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Yeni Çalma Listesi
197
Tacizci CHP'li Veysi Uyanık istifa etti / 10.04.21
Takvim
00:01:56
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Yeni Çalma Listesi
198
Öğrenci yurtlarına yeni düzenleme! Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’ndeki değişiklik Resmi Gazete'de / 10.04.21
Takvim
00:01:31
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Yeni Çalma Listesi
199
Sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için akılalmaz yöntem! Sahte rezervasyon oyunu / 10.04.21
Takvim
00:03:12
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Yeni Çalma Listesi
200
e-Devlet'te adrese teslim şifre dönemi! 65 yaş üzeri vatandaşlara yeni hizmet / 10.04.21
Takvim
00:01:44
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Yeni Çalma Listesi
201
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yunanistan’ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir! / 09.04.21
Takvim
00:02:41
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Yeni Çalma Listesi
202
İtalya Başbakanı Darghi Başkan Erdoğan’a dil uzattı Takvim haddini hatırlattı: Ankara’ya gelirken koltuğunu da getir! / 10.04.21
Takvim
00:01:05
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Yeni Çalma Listesi
203
İstanbullular dikkat! O metro istasyonu kapatıldı / 09.04.21
Takvim
00:02:20
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Yeni Çalma Listesi
204
Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen yerli Kovid-19 aşısında flaş gelişme: Faz-3 için tarih verdi / 09.04.21
Takvim
00:02:35
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Yeni Çalma Listesi
205
AK Parti'den İtalya Başbakanı Draghi'ye bir tepki daha: İkiyüzlülüğün zirvesi / 09.04.21
Takvim
00:01:22
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Yeni Çalma Listesi
206
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var / 09.04.21
Takvim
00:00:44
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Yeni Çalma Listesi
207
CHP'deki yasak ilişki skandalına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek: Göreve devam / 09.04.21
Takvim
00:02:20
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Yeni Çalma Listesi
208
HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan ittifak ortaklarına gözdağı / 08.04.21
Takvim
00:01:04
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Yeni Çalma Listesi
209
Bakan Çavuşoğlu'ndan "Beştepe'de koltuk krizi" iddialarına yanıt! AB'nin istediği düzen uygulandı / 08.04.21
Takvim
00:03:00
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Yeni Çalma Listesi
210
İstanbul'da "organize suç örgütü"ne operasyon: Aralarında Sedat Peker de var / 09.04.21
Takvim
00:03:16
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211
104 amiralin imzaladığı darbe imalı bildiride aşamalı kaos planı: Destek beklediler / 07.04.21
Takvim
00:05:37
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Yeni Çalma Listesi
212
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine destek verdi! / 07.04.21
Takvim
00:01:24
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213
Türk Boğazları'nda yeni dönem! Bunu yapmayan geçemez / 07.04.21
Takvim
00:01:58
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214
İstanbul barajlarında son durum ne? Barajlardaki seviyesi son yağışlarla yüzde kaça yükseldi? / 06.04.21
Takvim
00:02:18
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı! Futbolcuları bekleyen tehlike / 06.04.21
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00:01:07
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216
Umreye gidecekler dikkat! Suudi Arabistan'dan flaş koronavirüs kararı! / 06.04.21
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00:01:37
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HDP il binasında terör örgütü PKK paçavraları ele geçirildi / 06.04.21
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00:00:42
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218
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 104 hadsiz amiral eskisine sert tepki: "Bir gece yarısı bildirisiyle bize ültimatom veremezsiniz" / 05.04.21
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00:04:46
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219
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 104 emekli amiralin skandal bildirisine sert tepki / 06.04.21
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CHP ve İYİ Partililerin kahramanları savcılıkta suçu emekli amiral Ergun Mengi'ye yıktı: Metni imzaladık ama biz yazmadık / 05.04.21
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00:01:17
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“Zap’ta boğuldu” diye taziye çadırı kurulan Hamza Adıyaman'ı PKK'nın kaçırdığı ortaya çıktı / 06.04.21
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00:02:36
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222
Başkan Erdoğan’ın telefonla aradığı Mahruze Teyze: Kapımız size sonuna kadar açık / 06.04.21
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00:01:39
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İş dünyasından darbe imalı bildiriye sert tepki: İstikrarı hedef aldılar / 06.04.21
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00:04:40
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Ankara merkezli 8 ilde zehir tacirlerine “Vadi” operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı / 06.04.21
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00:02:19
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150 kişi 50 milyar dolar... Aralarında İnan Kıraç da var! Fransız Gilbert Chikli sessiz adam lakabıyla çalışmış / 06.04.21
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00:01:35
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CHP'li Maltepe Belediye Başkanı resmi açıklamayı yalanladı: Kazayı ben yaptım / 05.04.21
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00:04:30
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İstanbul'da vatandaşlar toplu taşıma araçlarındaki yoğunluktan dert yandı / 05.04.21
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Bir devrin sonu! Güney Koreli teknoloji devi LG cep telefonu piyasasından çekiliyor / 05.04.21
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MEB LGS kılavuzunu yayımladı: Başvurular 5-14 Nisan tarihleri arasında yapılacak / 05.04.21
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00:04:11
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Veri hırsızlığı mercek altında! BTK ve KVKK ihmalleri inceliyor... / 05.04.21
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00:04:08
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Başkan Erdoğan'a hakaret eden Bengü Kavlan CHP tarafından müdür yapıldı! / 05.04.21
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00:01:53
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232
Türkiye'den 'Ürdün' açıklaması: "Endişeyle izliyoruz" / 04.04.21
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00:00:31
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233
Emekli amirallerin skandal bildirisine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma / 04.04.21
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00:00:46
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234
CHP'de yasak aşk skandalını babalık davası ortaya çıkardı! CHP'li Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan adliyelik oldu / 04.04.21
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00:01:53
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235
Cuntacılığa özenip milli iradeyi hedef alan amiral eskilerine çok sert tepki: O Türkiye eskide kaldı, haddinizi bilin / 03.04.21
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00:09:01
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236
Çok yüksek riskli iller arasındaki İzmir'de koronavirüs baskını / 04.04.21
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00:01:31
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237
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak / 03.04.21
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00:02:06
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238
Emekli amirallerin skandal bildirisine İYİ Partili Aytun Çıray'dan destek! "İmzamı atıyorum" / 03.04.21
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00:00:32
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239
Aydın Didim'de ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un personeliyle helalleştiği ortaya çıktı / 03.04.21
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00:02:47
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Haddini aşan Yunan Genelkurmay Başkanı Floros'a tarihi ayar! Son maceraya atıldıklarında başlarına ne gelmişti? / 03.04.21
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00:06:29
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241
Kızı dağa kaçırılan Suriyeli anne HDP binasından yaka paça dışarı atıldı! / 03.04.21
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00:03:12
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242
Oda TV'den Özge Özpirinçci üzerinden algı operasyonu: Çarpıtmada üzerlerine yok / 03.04.21
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00:01:49
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243
Alkollü araç kullanıp kaza yapan CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın başı fena dertte! Mağdur Pınar Keskin her şeyi anlattı / 03.04.21
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00:05:56
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244
Burundan sprey şeklinde uygulanabilen Intranazal aşı en erken sonbaharda uygulanabilir / 03.04.21
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00:02:00
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245
Yunanistan'ın Türkiye'ye attığı 'düzensiz göçmen geçişleri' iftiralarına sert yanıt! / 02.04.21
Takvim
00:06:48
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Yeni Çalma Listesi
246
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındı / 02.04.21
Takvim
00:03:16
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247
Diyanet'ten fetva: Corona aşısı orucu bozmaz / 03.04.21
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00:00:46
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248
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık Bakanı yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Tolga Tolunay atandı / 02.04.21
Takvim
00:01:36
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249
Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara kritik talimat: Sahaya inin! / 03.04.21
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00:02:36
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250
CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında şok iddia! Alkollü araç kullanırken kaza yapıp olay yerinden kaçtı / 02.04.21
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00:03:18
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251
"Makam aracı saltanatına son vereceğim" diyen Kılıçdaroğlu'ndan üçüncü makam aracı talebi! Belgesi ortaya çıktı / 02.04.21
Takvim
00:01:42
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252
Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de bir ayda 2 bin 700 Arap gencini zorla alıkoydu / 02.04.21
Takvim
00:01:54
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253
HSK harekete geçti: Fatmanur Altun'a edilen hakaretlere beraat veren hakime soruşturma! / 02.04.21
Takvim
00:01:54
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254
Konya'da uyuşturucu operasyonu! / 02.04.21
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00:00:54
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255
Ramazan yaklaştı herkes bu sorunun yanıtını araştırmaya başladı: Aşı orucu bozar mı? / 02.04.21
Takvim
00:01:57
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256
Aşılamanın hızlanması sonrası "Okullar ne zaman açılacak?" gündeme geldi! Bakan Ziya Selçuk'tan flaş yanıt / 01.04.21
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00:04:18
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257
FETÖ'nün finansörü Boydakların terörist elebaşı Gülen'in yarım bıraktığı yemekten yedikleri ortaya çıktı / 01.04.21
Takvim
00:03:45
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258
CHP yandaşı Ayşenur Arslan'ın aşı provokasyonu elinde patladı / 01.04.21
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00:02:42
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259
İletişim Başkanlığı'ndan T24'ün 'Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'ye girebilen gazeteciler aşılanacak' haberine yalanlama! / 31.03.21
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00:01:31
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260
Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! / 31.03.21
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00:01:25
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261
İzmir depreminde 37 vatandaşa mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın fenni mesulü tutuklandı / 30.03.21
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00:00:31
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262
Mardin'de etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'si kırmızı ve turuncu listede! Biri Karayılan'ın koruması... / 30.03.21
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00:02:46
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263
Yerli aşı tesisinde son durum... Ne zaman üretileceğini açıkladı / 30.03.21
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00:01:23
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264
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 21 aylık görev süresinde hiçbir vaadini yerine getirmedi! / 31.03.21
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00:06:04
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NASA'nın fotoğraf yarışmasına Van Gölü damgası! 28 fotoğrafı birden eledi! / 31.03.21
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00:00:36
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266
Başkan Erdoğan'dan BM Kovid-19 Zirvesi'nde dünyaya "aşıya adil erişim" uyarısı / 30.03.21
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00:03:22
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267
Terörün siyasi ayağı HDP için kritik gün yarın! Süreç nasıl işleyecek? İşte PKK belgeleri... / 30.03.21
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00:06:17
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268
Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’nun kalbine indirecek açıklama! Kritik tarih Nisan! İnce’nin parti logosu, adı, kurultay üyeleri… / 29.03.21
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00:03:10
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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 bin 495 kişiye işlem uygulandı / 29.03.21
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00:01:22
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Kim Yoonjee, Koreli yazar Woosuck Lee tarafından işkenceye maruz kaldı: 14 ayrı suçtan tutuklandı / 29.03.21
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00:02:05
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Yurt dışına gidecek vatandaşlar dikkat! Koronavirüs kuralları güncellendi / 28.03.21
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Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken hareketlilik! Dev gemi geçiş yaptı / 28.03.21
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CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medyaya 722 bin 500 TL ödeme yapmış / 28.03.21
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Sapık tatlıcıdan çocuklara iğrenç taciz! O anlar kameralara yansıdı / 28.03.21
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Uzungöl İmar Planı'nda yürütmeyi durdurma kararı / 28.03.21
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00:04:37
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Bu kez de ÇiftlikBank fırsatçıları ortaya çıktı! Mağdurlar da Tosun'a özendi / 28.03.21
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Konya'da esnaf gibi eylem yapan troller CHP üyeleri çıktı / 28.03.21
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CHP'li Mansur Yavaş vaatleri unutturma peşinde! Seçim öncesi verdiği sözlerin yer aldığı videoları Youtube'dan kaldırdılar / 27.03.21
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00:06:28
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Kıbrıs Rum Kesimi'nde camiye saldırı! MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert tepki: Alçaktır korkaktır günahkardır / 27.03.21
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00:03:17
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ABD Başkanı Biden'dan Başkan Erdoğan'a 'İklim Zirvesi' daveti ve mektup! / 26.03.21
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İzmir'de vahşet! 5 aylık hamile Sezen'i 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü / 27.03.21
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00:02:18
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CHP'de bir taciz skandalı daha! Mağdur kadına Genel Merkez'den şok cevap: Aramızda halledelim / 27.03.21
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00:03:45
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CHP'li Tunç Soyer devlete kafa tuttu: Terör yandaşı 16 kişiden 11’ini işe geri aldı / 27.03.21
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00:03:15
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YSK 2020 verileriyle duyurdu! İllerin milletvekili sayıları değişti / 27.03.21
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00:04:26
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Bursa'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na vatandaşlardan "muhtar bile olamazsın" tepkisi / 26.03.21
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Sivas'ta korkunç olay! Yemek yiyen babasının boğazını kesti! / 26.03.21
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00:01:16
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İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması! Tam 2 saat sürdü / 26.03.21
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Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ağır yaralanmasında sır perdesi aralanıyor: Astsubayın silahıyla vuruldu / 26.03.21
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