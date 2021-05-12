Ara
Ara
7/24 Dinle Takvim Gündem Türkiye'den dünyaya 5 kritik mesaj! Libya, Filistin, S-400 ve F-35'ler, Suriye, AB ile ilişkiler... / 12.05.21
Gündem

Gündem

284 Bölüm | 13:28:00

Takvim haberlerinin tüm podcastleri...

Hemen DinleDinleDurdurDurdur
  • #
  • Bölüm
  • Kaynak
  • Süre
  • Favorilerime Ekle
  • Daha Fazla
Daha Fazla


Bunları Da Sevebilirsin