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7/24 Dinle Takvim Gündem Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın ödemeyi geciktirdi! "Getir, gece 12'de ödüyor" sözlerine çok sinirlendi / 24.05.21
Gündem

Gündem

377 Bölüm | 17:00:21

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