Siyaseti dizayn eden Turgay Cinerin Habertürkü 6lı koalisyona destek yayınlarını sürdürüyor. CHP ve yandaşlarının Muharrem İnceye yönelik başlattığı Aday olma, Kılıçdaroğlunu destekle baskılarına Habertürk de eklendi. İnceyi konuk alan Fatih Altaylı, 14 Mayıs akşamı ya da 28 Mayıs akşamı bir kez daha Adam kazandı demenin maliyetini ödemeye hazır mısınız? Bunun vebalini ödemeye hazır mısınız? %4 oy alırsanız insan içine çıkabilecek misiniz? şeklinde ısmarlama sorular yöneltti. Böylelikle Habertürkün taraflı ve operasyonel yayıncılığı bir kez daha tescillendi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.