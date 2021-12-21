Habertürk'ten soğutma taktiği mi? "Muharrem Sarıkaya 90 gün izin sonrası işine devam edecek" iddiası / 21.12.21

Ciner grubu bünyesindeki Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bir röportaj esnasında İHAmuhabiri Ahmet Demir’e tokat attı. Habertürk ve fosil gazeteci Muharrem Sarıkaya önce sessizliğe gömülse de tepkilerin ardından istifa haberi geldi. Kulislerde dolaşan iddiaya göre Muharrem Sarıkaya ’90 gün izne’ çıkartıldı. Habertürk‘ün bu tavrı olayı bir süreliğine soğutma taktiği olarak yorumlanırken, Sarıkaya’nın 90 günlük ‘bu zorunlu izin’ sonrası yeni bir görevlendirme ile kurum içinde kalacağı konuşuluyor.