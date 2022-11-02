CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun katıldığı törenle açılışı yapılan Hadımköy Halk Ekmek Fabrikasının 3 aydır üretim yapmadığı ortaya çıkmıştı. Fabrikadaki makineleri naylon örtü ile kapatan İBB bununla yetinmeyip görüntü alınmasını önlemek için perde ile çözüm bulmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İBBnin 2nci adamı Murat Ongundan itiraf geldi. Ongun 23 Temmuz’da açılışı yapılan fabrikanın 29 Ekim’e kadar çalıştırılmadığını, İstanbullunun ekmeğe ihtiyacı olmamasından ekmek üretme ihtiyacı duymadıklarını söyledi.