Hainlerin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında A Haber Televizyonu’nu işgal planı iddianamede ortaya çıktı: Herkes alabildiğince mühimmat alsın A Haber'i basacağız / 16.07.22

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında A Haber Televizyonu’nu işgal planını darbeci yüzbaşı İsmail Menderes Sema’nın yönettiği öğrenildi. 66. Mekanize Piyade Tugayı’nda görevlendirilen Harp Akademileri Komutanlığı’nda görevli yüzbaşı İsmail Menderes Sema’nın; A Haber Televizyonu’nu işgale giden subay, astsubay ve erlere, “Herkes alabildiğinde yanına doldursun, mühimmat alsın. A Haberi basmaya gideceğiz. Binaya girdiğinizde size silah çeken ateş eden olabilir, karşılık verin onlara” dediği öğrenildi. İşte o hain gecede tüm yaşananlar...