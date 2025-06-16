Adı Galatasaray ile anılan ve transfer iddialarının merkezinde yer alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında babasından flaş bir paylaşım geldi. Hakanın babası Hüseyin Çalhanoğlu, oğlunun kolaj fotoğraflarını paylaşarak, İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin notunu düştü. Bu paylaşım, sarı kırmızılı taraftarları oldukça heyecanlandırdı. Yorumculuk yapan Serhat Akın da yıldız futbolcu hakkında sürece dair çok önemli bir açıklamada bulundu. Ayrıca İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da, deneyimli orta sahanın menajerinin İstanbula geleceğini duyurdu.