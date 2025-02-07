Hataylılar 6 Şubattaki CHP gerçeğini Takvim.com.tr mikrofonuna anlattı. Depremzede Merve, O anki belediyenin düşündüğü tek şey kendi malı mülküydü. Kendi gözümle de gördüm. Biz canımızla cebelleşirken CHPli Lütfü Savaşın tek düşüncesi kardeşinin valizlerini alıp binadan çıkarmak oldu dedi. Deprem zamanı 3. katta mahsur kalan yaşlı bir teyze için merdiven istediklerini ancak herhangi bir dönüş alamadıklarını söyleyen talihsiz kadın, Biz merdiven ararken kendisi belediyenin merdivenini almış, eşyaları indiriyor diyerek tepki gösterdi.