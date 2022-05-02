Hakim de dolandırıcı kurbanı oldu! 100 bin lirasını kaptırdı / 02.05.22

Yasadışı Forex yaptıran dolandırıcıların kurbanı bu kez İstanbulda görev yapan bir hakim oldu. Sosyal medya üzerinden mesaj atarak hakimi 100 bin lirasından eden çetenin altından büyük bir suç örgütü çıktı. Aralarında hakimin de olduğu yaklaşık 22 mağduru 1 milyon lira dolandıran suç örgütü, hakimin şikayeti sonrası yapılan operasyonla yakayı ele verdi. Aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen 12 şüpheli adli makamlarca tutuklanırken, savcılık forex vurgunuyla ilgili tüm detayları araştırmaya devam ediyor.