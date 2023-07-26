Son dakika haberi... Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17/25 Aralık ile 15 Temmuzdaki darbe girişimlerini hatırlatarak, Su uyur, FETÖ uyumaz uyarısında bulundu. Erdoğan, Türkiyenin darbe anayasasından bir an önce kurtularak, Türkiye Yüzyılına yakışır sivil ve kapsayıcı bir anayasaya kavuşması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğluna tepki gösteren Erdoğan, Bay bay Kemal de tankların arasından FETÖcülerin koordinesinde Bakırköy Belediyesine gidip, orada kahvesini içerek bizi seyretti. Haberim olsa, ben de orada olurdum diyor. Hayatı yalan. Böyle bir derdi yok. Halbuki orada FETÖcüler bizi yakalayıp şehitlerimizin izine bizi de koyuverseydiler, o zaman herhalde kendisi de zil takıp oynardı. ifadelerini kullandı.