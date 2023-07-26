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Hakim ve Savcılar kura töreni! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan hukukçulara uyarı: Su uyur FETÖ uyumaz / 25.07.23

Hakim ve Savcılar kura töreni! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan hukukçulara uyarı: Su uyur FETÖ uyumaz / 25.07.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Hakim ve Savcılar kura töreni! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan hukukçulara uyarı: Su uyur FETÖ uyumaz / 25.07.23

Takvim 02:21
02

Özgür Özel'den ikiyüzlü tavır: Arkasından iş tuttuğu Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışladı / 25.07.23

Takvim 03:33
03

Nusaybin'de alçak saldırı! İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1 terörist etkisiz hale getirildi / 25.07.23

Takvim 01:21
04

Mangırı kesilen Ekremci Halk TV'den Kılıçdaroğlu'na 'sansür' tepkisi! Cafer Mahiroğlu'ndan şaka gibi savunma: Anlaşmadan haberim yoktu / 25.07.23

Takvim 03:03
05

CHP'de olaylı PM toplantısı! Kılıçdaroğlu ve Veli Ağbaba laf dalaşına girdi: Zoom cuntacılarına 'hainler' dendi istifaları istendi / 25.07.23

Takvim 02:47
06

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan memur ve emekli zammına ilişkin açıklama

Takvim 02:42
07

Kemal Kılıçdaroğlu'nun şakşakçısı Eren Erdem'den yeni bomba: Anlaştığımız başka kanallar da var / 25.07.23

Takvim 03:30
08

Kılıçdaroğlu'na darbe üstüne darbe! Mansur Yavaş ve Meral Akşener'den sürpriz görüşme! Kulisler patladı: İYİ Parti'den aday mı oluyor? / 25.07.23

Takvim 03:40
09

Kılıçdaroğlu lağımı patlattı kötü kokular ayyuka çıktı! Soner Yalçın, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan arasında fena kavga: Satılık kalemler birbirini sattı / 24.07.23

Takvim 04:47
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