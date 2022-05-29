Haksız fiyat artışlarına sıkı denetim!

Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Alo 175 Çağrı Merkezine geçen yıl 476 bin 650, bu yılın ilk 5 ayında 121 bin 684 çağrı geldi. İhbar ve şikayetlerin çoğu ayıplı mal ve hizmetler ile haksız fiyat artışları üzerine oldu. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, haksız fiyat artışı ile ilgili şikayette, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından detaylı inceleme yapıldıktan sonra işletmelere idari para cezası uygulandığını söyledi. Dilber, Bazen çok somut durumlar vardır, bu durumda biz direkt gereğini yapıyoruz dedi.