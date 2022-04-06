‘Hal’e bir haller oldu! Artan fiyatlara sert tepki: Domates paramız yata gidiyor!

Hal’de aynı cins ürünlerde fiyat farkı 15 katı buldu. Domatesin en ucuzu 2.5 TL, en pahalısı 17 TL. Biberde fiyat 2 ila 30 TL arasında değişiyor. Keza salatalıkta da durum aynı. Üreticiler, “İhracat arttıkça makas açılıyor” diyor. Ürünü çiftçiden alıp ihracat yapan ve iç piyasaya da aynı fiyatı dayatmaya kalkan büyükbaşları eleştiren Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Vallahi son günlerde bana mı denk geliyor anlamadım. Nerede bir ihracatçı görsem, yat bakıyor. Yanlış duymadınız… Hububatçısından gıdacısına, kimyacısından çelikçisine kadar hepsi… ifadelerini kullandı.