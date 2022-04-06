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7/24 Dinle Takvim ‘Hal’e bir haller oldu! Artan fiyatlara sert tepki: Domates paramız yata gidiyor!
‘Hal’e bir haller oldu! Artan fiyatlara sert tepki: Domates paramız yata gidiyor!

‘Hal’e bir haller oldu! Artan fiyatlara sert tepki: Domates paramız yata gidiyor!

Takvim

150 Bölüm | 06:04:06
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01

‘Hal’e bir haller oldu! Artan fiyatlara sert tepki: Domates paramız yata gidiyor!

Takvim 06:01
02

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan muhtarlara hakaret! / 02.04.22

Takvim 03:17
03

FETÖ'cü Boydaklar’ın borsa oyunu deşifre edildi! 15 Temmuz hain darbe girişimini bilerek olağandışı işlemler yaptılar / 05.04.22

Takvim 02:10
04

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayıp fincan davasında takipsizlik kararı! / 04.04.22

Takvim 02:32
05

Ramazan'da et fırsatçılığına geçit yok: İkinci haftadan sonra fiyatlar gerileyebilir! / 02.04.22

Takvim 04:22
06

Temel ihtiyaçlarda 10 puanlık KDV indirimini duyan fırsatçılar yine durmadı! İndirim öncesi fiyatları şişirdiler

Takvim 02:35
07

Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...

Takvim 02:06
08

Kim Min Jae Güney Kore basınında manşet oldu / 28.03.22

Takvim 00:46
09

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Takvim 01:28
10

Rusya- Ukrayna savaşı sonrası ABD ve Çin'in B planı Türkiye!

Takvim 06:28
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