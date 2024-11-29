Suriyede muhalif gruplar, Esad rejimine karşı geniş çaplı askeri operasyon başlattı. Halepin kapısına dayanan muhalifler, çok sayıda rejim askerini esir alıp kilit noktaları ele geçirdi. Bölgedeki tansiyon yükselirken gözler Türkiyeye çevrildi. Rejim, İran milisleri ve Rusyanın imza attığı sivil katliamlarının bardağı taşırdığına dikkat çeken güvenlik kaynakları, Türkiye muhaliflerin düzenleyeceği operasyonu bugüne kadar engelledi ancak saldırılar üzerine Halep operasyonu başladı bilgilendirmesini yaptı. Operasyonun hedefinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nin IGAB 2019’da üzerinde uzlaşılan sınırlarına ulaşması olduğu belirtildi.