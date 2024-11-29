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Halep operasyonunun arka planı Takvim.com.tr'de! Rusya, İran ve rejimin saldırıları bardağı taşırdı: Türkiye'den "İdlib mutabakatı" vurgusu / 29.11.24

Halep operasyonunun arka planı Takvim.com.tr'de! Rusya, İran ve rejimin saldırıları bardağı taşırdı: Türkiye'den "İdlib mutabakatı" vurgusu / 29.11.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Halep operasyonunun arka planı Takvim.com.tr'de! Rusya, İran ve rejimin saldırıları bardağı taşırdı: Türkiye'den "İdlib mutabakatı" vurgusu / 29.11.24

Takvim 04:52
02

İngiltere polisinden PKK'ya darbe: 7 terörist enselendi / 29.11.24

Takvim 04:03
03

Cimbom 1 puanla yetindi! Galatasaray AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı / 29.11.24

Takvim 06:03
04

Kartal'dan tatsız sonuç! Beşiktaş Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi / 29.11.24

Takvim 06:19
05

Lübnan’dan direniş mesajı: Gözler üzerinizde eller tetikte / 29.11.24

Takvim 00:43
06

Başkan Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'tan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar / 29.11.24

Takvim 07:04
07

GSS prim borcu olanlar dikkat! Meclis'ten geçti! 1 Ocak 2015 detayı | GSS prim borcu silindi mi?

Takvim 05:14
08

İBB bütçesini konserlere ve gezilere çarçur eden CHP'li Ekrem İmamoğlu ödeme yapmadı! Özel Halk Otobüsü sahipleri Saraçhane'de toplanıyor / 29.11.24

Takvim 04:04
09

İsrailli futbolcudan siyonist selamı! Beşiktaş maçında skandal / 29.11.24

Takvim 01:57
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