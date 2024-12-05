Suriyede harita her saat değişirken tartışmaların odağındaki HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Cevlani, Esad rejimi ve PKK/YPG teröründen temizlenen Halepin Geçici bir kurul tarafından yönetileceğini duyurdu. Cevlani, HTŞ kendini feshetmeyi bile düşünüyor dedi. HTŞnin uluslarası arenada terör örgütü listesinden çıkmak için ABDnin güdümünde hareket ettiği konuşulurken karanlık bağlantılara sahip Cevlaninin Halep çıkışı kafalarda soru işareti bıraktı. Halepin nasıl bir yapı tarafından kimlerin inisiyatifi ile yönetileceği sorusu önem kazandı.