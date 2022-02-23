Halil Falyalı'ya rötarlı suikast! Kanlı pusuda yeni detaylar ortaya çıktı: Şifre Eylül / 23.02.22

KKTC’de şoförüyle birlikte silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı suikastının nasıl planlandığına ve iki kez nasıl ertelendiğine ilişkin detayları ortaya çıktı. Suikastçılar için gözcülük yapan Musa Çiçek: Mustafa Söylemez, eylülde beni Bir mevzu var diyerek tekneyle KKTCye götürdü. Daha sonra Geri dönüyoruz, ekip dağıldı. Ş...... Falyalı kendisini tutuklatmış dedi. Cinayet günü suikastçıların aracını kullanan Veysel Sare, İş bir gün önce yapılacaktı ama Musa tuvaletini yapmaya gittiği için Falyalının çıkışını bize bildiremedi. Ertesi gün olay gerçekleştirildi. ifadelerini kullandı.