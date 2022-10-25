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7/24 Dinle Takvim Halk ekmeği rezilliğinin görüntülenmesini istemeyen CHP’li İBB çareyi perde asmakta buldu / 24.10.22
Halk ekmeği rezilliğinin görüntülenmesini istemeyen CHP’li İBB çareyi perde asmakta buldu / 24.10.22

Halk ekmeği rezilliğinin görüntülenmesini istemeyen CHP’li İBB çareyi perde asmakta buldu / 24.10.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Halk ekmeği rezilliğinin görüntülenmesini istemeyen CHP’li İBB çareyi perde asmakta buldu / 24.10.22

Takvim 01:34
02

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Miguel Crespo, İtalyan devi Inter'in radarında / 20.10.22

Takvim 01:23
03

Galatasaray’ın teknik patronu Okan Buruk ilk 9 maçtaki performansıyla eleştiriliyor / 17.10.22

Takvim 01:15
04

İlkay Gündoğan bombası! Galatasaray, Manchester City’nin yıldızını transfer etmek istiyor / 22.10.22

Takvim 01:24
05

Cihan Çanak kapışması! Galatasaray ve Fenerbahçe, 17 yaşındaki süper yeteneğin transferi için savaş veriyor / 13.10.22

Takvim 01:44
06

Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar / 24.10.22

Takvim 03:11
07

CHP'li İBB'nin vitrin mankeni Fatma Yavuz'dan HDPKK kürsüsünde ucuz şov! LGBT sapkınlığını savundu: "Ben bu başörtüsünü yakarım" / 24.10.22

Takvim 03:10
08

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den Türkiye ve NATO mesajı: Tüm şartları yerine getireceğiz / 24.10.22

Takvim 02:02
09

Beşiktaş yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor! Valerien Ismael'in kaderi Ahmet Nur Çebi'nin elinde / 25.10.22

Takvim 01:04
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