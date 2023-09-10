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Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'ten canlı yayında Eren Erdem'e ters köşe! 'CHP Halk TV'ye karışıyor muydu?' sorusu zor anlar yaşattı / 09.09.23

Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'ten canlı yayında Eren Erdem'e ters köşe! 'CHP Halk TV'ye karışıyor muydu?' sorusu zor anlar yaşattı / 09.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'ten canlı yayında Eren Erdem'e ters köşe! 'CHP Halk TV'ye karışıyor muydu?' sorusu zor anlar yaşattı / 09.09.23

Takvim 03:14
02

Tam gaz Diaz! Sarılacivertli kulüpte 6 numara transferinde rota Diaz'a döndü / 10.09.23

Takvim 01:16
03

Aynı tayfa pas geçti: Siyaset çalgıcıları İzmir'in Kurtuluşunu unuttu! / 10.09.23

Takvim 00:27
04

Kıdem tazminatı artıyor! Yüzde 49.46 zam var | Kimlere, nasıl yansıyacak?

Takvim 02:38
05

Emekliye yeni maaş hesabı! Hedef enflasyon maaşa nasıl yansıyacak? Hesap neye göre yapılacak?

Takvim 02:12
06

Diktatör Kemal! Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı tartakladı / 09.09.23

Takvim 00:55
07

Kutu kolacı Eren Erdem'den Başkan Erdoğan'ı örnek alıyoruz itirafı: "Çok güçlü bir siyaset yapma şekli var" / 09.09.23

Takvim 01:44
08

G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 'Tahıl koridoru' mesajı: Türkiye'yi takdirle karşılıyoruz / 09.09.23

Takvim 06:13
09

ABD'nin Suriye'deki karanlık planı A Haber ekranlarında yorumlandı! / 08.09.23

Takvim 04:57
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