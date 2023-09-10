CHPde zoom toplantısının ifşa olmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu medyatik aforoza başlamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP ile Halk TV arasında yapılan anlaşmanın taraflarınca tek taraflı fesih edildiğini açıklamıştı. Yaşananlar hafızlardaki yerleri korurken, canlı yayına konuk olan Eren Erdem zor anlar yaşadı. Halk TVnin eski Genel Müdürü Şaban Sevinçe CHP, Halk TVnin yayın politikalarına karışıyor muydu? sorusuna Evet karışıyordu bunu Eren Erdem de biliyor. Benim dönemimde de karışmak istediler ben karıştırtmadım. diyerek verdi. Sevinçin bu cevabına karşılık Eren Erdemin şaşkınlıkla gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.