Halk TV'de 'YouTube' geliri kavgası: Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yollar ayrıldı / 22.03.22

CHP tarafından fonlandığı bilinen Halk TVde, Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yollar ayrıldı. Halk TV yönetimi, YouTube kanallarında yayın yapmaları gerekçesiyle Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yollarını ayırma kararı aldığını duyururken konuya ilişkin bir açıklama da Emin Çapadan geldi. Çapa, Halk TVnin kendi YouTube kanalından elde ettiği gelirin yarısını kendisinden talep edildiğini ve iplerin bu sebeple koptuğunu iddia etti. Yaşananlar sonrası Fonları yetmedi birbilerine düştüler yorumları yapıldı. Özlem Gürses ise konuya ilişkin yarın bir açıklama yapacağını duyurdu.