İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs ve kişiler arasındaki konuşmaların izinsiz kayda alınması soruşturması, Halk TV içinde bir krize dönüştü. Program sunucusu Seda Selek, savunmasında sorumluluğu Barış Pehlivan’a yüklerken, Pehlivan ise kaydı kanal yöneticisi Kürşad Oğuz’un aldığını öne sürdü. Gözaltına alınan şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından HalkTV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanırken Kürşad Oğuz ve Barış Pehlivan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.